Aqp approva il progetto definitivo per tronco fognario tra Giovinazzo e Molfetta

È stato approvato negli scorsi giorni dall'Acquedotto Pugliese il progetto definitivo per la realizzazione delopera attesa da anni sia dai residenti, sia dagli imprenditori che lungo quel tratto di costa hanno investito e sperano in un definitivo decollo.Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Giovinazzo,, il quale ha così commentato la notizia: «È un'opera per cui devo ringraziare l'AIP, Autorità Idrica Pugliese, e lo stesso Acquedotto per la grande disponibilità dei loro dirigenti. Si tratta di una questione seguita da me personalmente almeno un lustro insieme alla dott.ssa, quando ancora era responsabile di zona. A lei va tutto il mio sentito e doveroso ringraziamento, poiché si è fatta carico di accogliere le nostre istanze, avendo compreso l'importanza di quest'opera che per noi diventa strategica, in linea con l'idea che noi abbiamo propugnato ormai da tempo di sviluppo delle due nostre fasce costiere. Come è facile capire - ha spiegato Depalma - per una idea di turismo sostenibile che attiri visitatori, quella del tronco fognario èQuesto è il nostro stile - ha poi rimarcato il primo cittadino giovinazzese -: non badiamo alle chiacchiere, non cerchiamo polemiche ma sappiamo guardare lontano, seminando in tempi non sospetti e poi, con molta attenzione, aspettando i germogli che divengono frutti importanti».Soddisfazione è stata espressa anche sul fronte molfettese, con il sindaco pronto ad intercettare le istanze che arriveranno dal territorio: «Ora l'Aqp - ha rimarcato- può appaltare l'opera che si aspetta da decenni per la fogna lungo la litoranea Molfetta-Giovinazzo. A breve - ha continuato, sulla stessa lunghezza d'onda del suo omologo di Giovinazzo - sarà convocato, area di mare con una forte vocazione all'accoglienza, al turismo. Un altro tassello fondamentale per lanciare le opportunità turistico-alberghiere che il nostro PRG prevede in quella zona», è stata la sua conclusione.La realizzazione del tronco fognario sarà di fatto il completamento di un percorso lungo e a volte tortuoso, che ha visto i due comuni fianco a fianco. Con la realizzazione della ciclovia che collegherà Molfetta a Giovinazzo e grazie, si spera, all'opera di privati che punteranno sul quel tratto costiero, la litoranea potrebbe davvero diventare ciò che non è mai stata negli ultimi 30 anni.