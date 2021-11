Incidente alle porte di Molfetta. Bloccata la litoranea verso Giovinazzo

Ex strada statale 16 Adriatica bloccata in entrambe le direzioni di marcia questa sera, 23 novembre, per un grave incidente stradale verificatosi alle porte di Molfetta e di cui vi diamo conto a questo link Il sinistro, secondo le prime frammentarie ricostruzioni, si è verificato intorno alle 19.45 e da quel momento il traffico sulla litoranea da e per Giovinazzo è sostanzialmente bloccato con gravi disagi per i tanti pendolari che a quell'ora rientravano a casa.