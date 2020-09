Per Barbara e le altre vittime: una petizione per un autovelox sulla Molfetta-Giovinazzo

. Affinché nessuna famiglia viva ciò che sta vivendo quella die di tutte le altre vittime della strada.È così che è stata lanciata a Molfetta la petizione ( clicca qui per la firma ) che si pone, tra gli obiettivi il «perfezionamento e una migliore messa in sicurezza della strada litoranea».L'iniziativa, lanciata nelle scorse ore, sta già diventando virale e i promotori sottolineano al destinatario, ovvero il, «la necessità di collocare, come anche quella di aumentare i punti di illuminazione dove questi scarseggiano. Costruiamo la strada. Quella giusta, insieme».Il lancio della petizione si unisce a un importante evento di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale che si svolgerà in città sabato 26 settembre prossimo. "Sotto un cielo di diamanti. Per Barbara e per tutte le vittime della strada" è infatti il titolo dell'iniziativa in programma su corso Dante alle ore 20.00.«Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio forte, chiaro, gridato a gran voce. Dedicato alla nostra comunità, ai nostri coetanei.Perché il passato non sia vano. Ed il futuro, più sicuro!», scrivono gli organizzatori, tutte persone vicinissime alle 24enne molfettese deceduta a luglio a causa di un sinistro stradale proprio su quella strada maledetta.«Sarà un momento di protesta ma anche di sensibilizzazione. Durante il quale noi, e tutti coloro che vorranno, potremo esprimere un piccolo pensiero per ricordare la nostra B. Con noi ci saranno i volontari della, impegnata dal 2002 nella sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale in tutta la regione».