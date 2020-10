Un analogo intervento è in corso alla "Papa Giovanni XXIII"

È stato aperto un secondo accesso alla scuola dell'infanzia "San Tommaso" di Giovinazzo. Lo ha annunciato il Sindaco Tommaso Depalma, definendo l'intervento «una delle opere complementari che l'amministrazione è riuscita ad inserire all'interno di tutti i lavori di adeguamento alle misure anti-Covid previsti nelle strutture scolastiche».Il primo cittadino ha rimarcato l'avvenuta: «Siamo contenti che anche da una negatività come il Covid stiamo riuscendo, lì dove è possibile, a realizzare interventi che torneranno utili anche quando questa maledetta emergenza sanitaria sarà passata».Lavori analoghi sono in corso, secondo quando riferito dall'amministrazione comunale, anche per il completamento di un nuovo accesso alla scuola "Papa Giovanni XXIII", con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei momenti di ingresso e deflusso degli alunni.