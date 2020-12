Antonio Galizia contro i botti di fine anno

Non è solo il politico a parlare, ma anche e soprattutto il Carabiniere.ha preso spunto da un commento social per dire la sua sulla pessima abitudine di esplodere i cosiddetti "botti" di fine anno: «Spero che quest'anno prevalga il buon senso - scrive il leader del movimento civico La mia Città Giovinazzo -. Le motivazioni sono molto semplici: non possiamo permettercicreare altri gravi problemi per ferite da botti. Inoltre - continua Galizia -, finalmente, potrebbe essere l'inizio di un nuovo modo di salutare il nuovo annoPer tutti gli amici a quattro zampe - conclude il presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri - sarà un capodanno senza sofferenza e infine, avremo meno inquinamento da sostanze tossiche sprigionate dai fuochi».Un appello che sentiamo di condividere e che speriamo faccia breccia nella testa dei più riottosi a seguire le regole.