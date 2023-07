Anticiclone africano sempre più intenso: ancora caldo afoso su Giovinazzo

DOMENICA 16 LUGLIO

Sempre più intenso l'anticiclone africano che sta colpendo ormai l'intera Italia.Sulla costa adriatica pugliese, e quindi anche a Giovinazzo, in questa domenica 16 luglio sono attese punte di 37-38°. Mare quasi calmo, rifugio non solo dei giovinazzesi, ma dei tantissimi bagnanti che proverranno dai comuni viciniori.Le temperature resteranno sui 33° sin dopo il tramonto, per fortuna con un abbassamento dell'umidità al 54%. Serata stellata con 30°, minime della notte mai sotto i 24°. Purtroppo da lunedì 17 luglio nuova ondata intensissima di caldo, con picchi di 40° in città e 43° nell'agro. Sconsigliatissimo anche andare al mare nelle ore centrali della giornata. Caldo costantemente sopra i 40° sino a domenica 23 luglio.SOLE - Sorge: 5:32, Tramonta: 20:23LUNA - Leva: 3:49, Cala: 20:01 - Luna calante