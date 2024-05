Annalisa a Giovinazzo per Road to Battiti

Continuano le tappe di avvicinamento al "Radio Norba Cornetto Battiti Live" conche anche quest'anno toccherà Cala Porto, a Giovinazzo. A poco meno di un anno di distanza dalla registrazione ed esibizione in esterna di Elodie e Marco Mengoni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domenica 2 giugno sarà la volta della pop star per eccellenza in Italia:Lo spettacolo, come da programma anche in altre località già toccate dall'evento, avrà inizio alle 18.00, con i dj e gli animatori del Gruppo Norba che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento in piazza Vittorio Emanuele II, in attesa delle interviste, che saranno realizzate sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky.Al termine del radio live show,l'attesa esibizione dial secolo Annalisa Scarone, la cantante savonese classe 1985, che nella sua carriera ha venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie dei suoi dischi ed ha milioni di follower su tutti i canali social. Su YouTube è tra le più scaricate dai fan in tutta Europa ed i suoi successi "Bellissima", "Movimento lento", "Mon Amour", "Sola" e "Sinceramente" sono divenuti tormentoni conosciuti da un pubblico trasversale alle generazioni.Ad oggi è la regina del pop in salsa tricolore ed a Giovinazzo si esibirà in una cornice incantevole. L'ingresso, come sempre per "Road to Battiti", è gratuito. Modalità di accesso e piano del traffico saranno comunicati a breve.