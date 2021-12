Anffas Giovinazzo in piazza all'Immacolata

La seconda giornata della raccolta fondi dell'attraverso la vendita delle stelle di Natale, si terrà quest'oggi, mercoledì 8 dicembre, sotto il porticato del comune, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La prima giornata, svoltasi domenica 5 dicembre, ha avuto un risultato scarso a causa della pioggia; infatti, lo staff dei volontari Anffas e il presidente Michele Lasorsa, alle ore 11.00 hanno dovuto smantellare il gazebo allestito in prossimità di piazza Vittorio Emanuele II.I giovinazzesi, sperando nella clemenza del tempo, potranno incontrare i volontari dell'associazione e ritirare una pianta della stella di Natale a fronte di un contributo da versare. Dall'Anffas ci fanno sapere che, chiamando il numero 335-5343513, la pianta potrà anche essere consegnata a domicilio. Questa iniziativa è nata nel 1990 sia a Giovinazzo che in altre città della Puglia; in quel periodo il presidente Michele Lasorsa era presidente regionale dell'Anffas e coordinava le attività. L'idea di proporre questa raccolta fondi, avente come simbolo questa bellissima pianta ornamentale, è legata al fatto che questo è un fiore da sempre simbolo del Natale.Dal dicembre 1990 ad oggi l'associazione ha riproposto questa iniziativa in prossimità delle feste natalizie. La raccolta fondi è principalmente indirizzata a consentire lo svolgimento delle attività e dei laboratori di teatro, di creatività e manipolazione rivolte alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Le risorse da destinare alle associazioni del terzo settore sono ogni anno più risicate e non sufficienti a gestire, oltre che attuare, le attività che sono indispensabili per le persone con disabilità perché le tengono impegnate e permettono loro di socializzare. Dopo l'interruzione a causa del covid è stato possibile riprendere queste attività in presenza, nel rispetto della normativa vigente, fondamentale per la vita dell'associazione.