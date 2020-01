Anche Fratelli d'Italia Puglia contro la presenza di Junior Cally a Sanremo

Non sono isolate le voci della, nazionale e locale, sulla questione inerente alla presenza al Festival della Canzone Italiana di Sanremo del trapperche nel suo repertorio avrebbe testi con passaggi sessisti e talvolta violenti nei confronti delle donne.Questa volta ad intervenire è la destra pugliese, con ilche ha preso una netta posizione sulla vicenda. In particolare il gruppo in Regione Puglia ha dichiarato il suo impegno finalizzato a «scongiurare la possibilità che al Festival di Sanremo passino messaggi volgari, sessisti, violenti e dispregiativi nei confronti delle donne, come nel caso del cantante Junior Cally.Come gruppo regionale di- hanno dichiarato nella giornata di ieri - presenteremo un ordine del giorno all'attenzione del presidente Michele Emiliano e dell'intero Consiglio. Chiederemo che la Regione Puglia solleciti la Rai ad escludere la partecipazione del trapper romano Junior Cally alla 70ª edizione del Festival della Canzone italiana - dichiarano i Consiglieri regionali del partito di destra -. Sottoporremo a tutti i capigruppo del Consiglio un documento che impegni il Consiglio stesso e il Presidente Emiliano ad esprimere ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza e di incitazione contro le donne e che Sanremo e la RAI non si prestino ad essere veicoli di messaggi sessisti e violenti», la loro conclusione.