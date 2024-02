"Amore nel borgo", è già San Valentino a Giovinazzo - FOTO

5 foto San Valentino 2024

Domenica 11 febbraio, nonostante la pioggia del mattino, è andata in scena la seconda serata del percorso per innamorati nel centro storico.ha portato grandi e piccini nella città vecchia grazie all'iniziativa voluta dall'associazione Xenia, da Chiamata di Scena, in collaborazione con "Ichnos Studio" di Vicky Depalma, esercenti, commercianti ed imprenditori locali. Un evento patrocinato dal Comune di Giovinazzo che intende festeggiare degnamentePiazza Costantinopoli, Vico Corsignano, Via Lecce, Piazza Meschino sono stati i luoghi prescelti per installazioni e decorazioni, mentre alcune attività commerciali nonostante un vento freddo hanno presentato ottimo cibo di strada ai tanti che sono arrivati non solo dal circondario, ma anche da Bari e dalla provincia Bat.Il percorso resterà visitabile sino a domenica prossima, 18 febbraio.Giovinazzo città dell'amore, quindi, che vi raccontiamo attraverso le fotografie di Giuseppe Depergola per Discover Giovinazzo.