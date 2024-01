Torna San Valentino per i vicoli di Giovinazzo: ecco come partecipare

Dopo il successo della prima edizione,riproporrà domenica 11 febbraiola fortunata rassegna che già nel 2023 ha portato per le strade del centro storico di Giovinazzo centinaia di coppie innamorate.Idee regalo per, cibo di strada, scenografie speciali e kiss point animeranno il borgo antico in una delle serate più romantiche dell'anno a Giovinazzo.L'invito a partecipare all'evento è rivolto quindi a tutte le attività commerciali e ristorative del paese, nessuno escluso. Per aderire al progetto entro il 31 gennaio esercenti ed imprenditori locali interessati potranno contattare privatamente l'associazione Xenia sulla loro Pagina Facebook https://www.facebook.com/xeniagiovinazzo