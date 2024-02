"Amore nel Borgo", così Giovinazzo diverrà la città degli innamorati

Nelle prossime ore Giovinazzo si trasformerà ancora una volta nella città degli innamorati, come accaduto a febbraio 2022.In vista di, l'associazione Xenia, in collaborazione con "Ichnos Studio" di Vicky Depalma e "Chiamata di Scena", con commercianti ed esercenti e col patrocinio del Comune, presenterà "Amore nel Borgo".Da sabato 10 febbraio e sino a fine mese nell'incantevole borgo antico sarà allestitoDomenica 11 febbraio, dalle ore 18.00, street food, artisti di strada, musica e proiezioni coinvolgeranno i visitatori, proiettandoli in un'atmosfera di festa e pieno relax.I percorsi per San Valentino si intrecceranno poi negli ultimi giorni di Carnevale con un programma accurato, pensato soprattutto per i bambini e di cui vi daremo conto nelle prossime ore.