Carnevale e San Valentino a Giovinazzo: il programma

due momenti di festa che caratterizzano il mese di febbraio e che il Comune di Giovinazzo guarda con interesse per proporre la città in una chiave attrattiva nuova. Di qui l'idea di patrocinare un calendario di eventi organizzato dall'associazione culturale giovinazzesein collaborazione con le attività commerciali cittadine, "Ichnos Studio" di Vicky Depalma e "Chimata di Scena" .Un progetto che, come spiegano gli organizzatori, mira a portare a Giovinazzo nuova utenza, clienti e turisti attirati non solo dalla possibilità di fare acquisti, ma anche di poter assistere ad una serie di eventi itineranti e di strada che vedono il coinvolgimento di attività produttive della città durante un periodo lontano dai grandi flussi estivi, favorendo la destagionalizzazione.Di seguito, quindi, il programma delle iniziative che si terranno tra l'11 e il 18 febbraio per ilPercorso di San Valentino in Piazza Costantinopoli, Vico Corsignano, Via Lecce e Piazza Meschino con angoli selfie da condividere su Instagram taggando @DiscoverGiovinazzoSpettacolo di magia dell'artista Lorenzo Torres in Piazza Vittorio Emanuele IIPercorso di San Valentino in Piazza Costantinopoli, Vico Corsignano, Via Lecce, Piazza Meschino con angoli selfie da condividere su Instagram taggando @discovergiovinazzoPercyval e i bambini in maschera alla ricerca del carnevale: raduno in Piazza Vittorio Emanuele IIRitrovo in Piazza Vittorio Emanuele II - alle ore 17:00Festa di chiusura Carnevale con la Bassa BandaLa sepoltura del Carnevale in Cala PortoAnimazione per bambini e teatro dei burattini in Piazza Garibaldi a cura di Zuccherosa Animazione