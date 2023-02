In tanti a Giovinazzo per un selfie di San Valentino

È stata una domenica pienamente vissuta, quella appena trascorsa a Giovinazzo. Una domenica colorata dagli eventi organizzati dai commercianti di Giovinazzo, sotto il coordinamento dell'associazione Bassa Musica, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.Tanti sono arrivati anche dai comuni viciniori per un selfie lungo il percorso di, tra piazza Costantinopoli, Arco Cattese e via Gelso. Una posa sulla panchina, una passeggiata mano nella mano, indipendentemente dall'età, qualche sorriso anche nel cuore di febbraio. Serenità, senza le grandi folle estive, e relax in pieno inverno, prima di riprendere la settimana lavorativa.Al mattino erano tanti, invece, i bimbi e le bimbe che si sono dati appuntamento conper uno spettacolino tutto gioia e risate. Musica e piccoli banchetti hanno invece reso più bello il pomeriggio e la serata.È stato un primo appuntamento che si replicherà, quando i più piccoli potranno vivere la loro giornata clou, vestiti in maschera, con il grande raduno in Villa Comunale "Giuseppe Palombella". Programma completo e dettagli nelle prossime giornate.«Ieri sera - ha scritto questa mattina, 13 febbraio, l'assessore Alfonso Arbore - il centro storico era un pullulare di bellezza e amore. Tanti forestieri erano in giro ad ammirare la bellezza del borgo antico. Grazie alle diverse attività - ha continuato Arbore - che si sono messe in gioco con il sorriso a favore della Città. Grazie ai residenti del nostro borgo per la collaborazione nonostante i disagi, nella foto la signora Lucia che insieme ad altri amici ha reso meraviglioso Arco Cattese...W l'amore, W Giovinazzo».Soddisfatta anche l'assessora Cristina Piscitelli, che ha seguito le fasi organizzative della rassegna invernale, ribadendoci a più riprese il grande lavoro svolto da alcuni commercianti. Anche il sindaco Michele Sollecito ha evidenziato l'unità di intenti sfociata nella iniziativa a tappe: «'Giovinazzo in Love e Carnevale": un'iniziativa organizzata dai commercianti di Giovinazzo e da alcune associazioni che ieri ha animato il nostro borgo antico. Tanti momenti di festa in questo mese di febbraio, grazie al coinvolgimento delle attività produttive che ringraziamo. In programma altri spettacoli anche il 19 febbraio mattina in Villa comunale ed il 21 febbraio pomeriggio in piazza V. Emanuele II. Vi aspettiamo!».