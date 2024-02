Carnevale e San Valentino: il programma a Giovinazzo dal 10 a 13 febbraio

IL PROGRAMMA COMPLETO

Entrano nel vivo i festeggiamenti per Carnevale a Giovinazzo, che si intersecano anche quest'anno con quelli per San Valentino. Da oggi, 10 febbraio, e sino al Martedì grasso ci saranno diversi momenti per i più piccoli, organizzati dall'associazione Xenia, da Chiamata di Scena, in collaborazione con "Ichnos Studio" di Vicky Depalma, esercenti, commercianti ed imprenditori locali.Scritto ieri di San Valentino, ecco anche il programma di domenica 11, lunedì 12 e martedì Grasso, 13 febbraio, dedicato principalmente a piccole e piccoli.Percorso di San Valentino in Piazza Costantinopoli, Vico Corsignano, Via Lecce e Piazza Meschino con angoli selfie da condividere su Instagram taggando @DiscoverGiovinazzoSpettacolo di magia dell'artista Lorenzo Torres in Piazza Vittorio Emanuele IIDalle ore 18.00 - musica e street food nel centro storicoPercorso di San Valentino in Piazza Costantinopoli, Vico Corsignano, Via Lecce, Piazza Meschino con angoli selfie da condividere su Instagram taggando @discovergiovinazzoPercyval e i bambini in maschera alla ricerca del carnevale: raduno in Piazza Vittorio Emanuele IIRitrovo in Piazza Vittorio Emanuele II - alle ore 17:00Festa di chiusura Carnevale con la Bassa BandaLa sepoltura del Carnevale in Cala Porto