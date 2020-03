Nuovi contagi da Coronavirus: 39 casi in Puglia, 15 in più rispetto a venerdì. I decessi sono tre

IN PUGLIA

IN ITALIA

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ha comunicato che ieri, 7 marzo - con aggiornamento alle ore 20.00 - sono stati effettuatiI casi positivi sono così suddivisi:Con questo aggiornamentoTutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.In tutta la penisola, secondo i dati forniti a tutta ieri sera, 7 marzo, dal Ministero della Salute, i malati attualmente sono 5.061, conSono guarite inveceI contagi in 24 ore sono cresciuti del 26,89%, la più alta degli ultimi giorni. Come ricordato capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, su questo dato incidono tuttavia i numeri del bresciano, territorio da cui sono arrivate le statistiche relative a test effettuati negli scorsi giorni.