Alga tossica a Giovinazzo: lieve aumento cellulare nella prima quindicina di agosto

L'Arpa Puglia ha reso noti i dati relativi alla presenza di Ostreopsis Ovata lungo il litorale giovinazzese nella prima quindicina di agosto.Continua ad esservi presenza definita "molto abbondante" di alga tossica soprattuttocon concentrazione di, dato in lieve aumento rispetto alla seconda quindicina di luglio. Va molto meglio per la presenza in acque sul fondo, conLa presenza della cosiddetta alga tossica è stata riscontrata anche all'altezza della, tra Molfetta e Giovinazzo, e più a sud, dopo l'ex Lido Lucciola (31.337), al confine con il quartiere barese di Santo Spirito.Migliorata la situazione a sud di Bisceglie ed a Torre Canne nel brindisino, mentre si registra la presenza dell'Ostreopsis Ovata sul litorale a sud di Bari.è un'alga unicellulare del gruppo delle Dinoflagellate, in genera ha dimensioni comprese tra 30 e 60 micron (1 micron = millesimo di millimetro), vive solitamente su alghe pluricellulari (macroalghe) e su fondali rocciosi e predilige acque calme, calde e bene illuminate. Deriva da mari tropicali, ma da diversi anni è presente lungo le nostre coste e produce tossine che, se inalate, possono dare luogo a fenomeni quali mal di gola, riniti, faringiti, con qualche linea di febbre e raramente qualche problema gastrointestinale. Il tutto si risolve solitamente in 24-48 ore.