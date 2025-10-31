Antonino Attardi, Giuseppe Petruzzella e Iginio Ventura
Antonino Attardi, Giuseppe Petruzzella e Iginio Ventura
Speciale

Al Vecchio Gazebo la nuova tappa del "Giro d'Italia del Gusto"

Appuntamento previsto il 3 novembre

Giovinazzo - venerdì 31 ottobre 2025 Sponsorizzato
Il Vecchio Gazebo apre le sue porte a un nuovo, grande capitolo del gusto. Il prossimo 3 novembre il ristorante ospiterà una tappa speciale del Giro d'Italia del Gusto, un evento dedicato all'eccellenza culinaria e alla valorizzazione delle tradizioni regionali.

Per l'occasione, la cucina de Il Vecchio Gazebo accoglierà due ospiti d'eccezione, entrambi Ambasciatori del Gusto: Antonino Attardi del Ristorante Antico Francischiello di Sorrento e Iginio Ventura della Gelateria Artigianale Pinagel di Peschici

Insieme daranno vita a un percorso gastronomico che unirà Molfetta, il cuore del Gargano e Sorrento, in un viaggio tra tradizione e visione contemporanea.

I posti sono limitati ed è possibile prenotare al seguente contatto: 346 345 0702
