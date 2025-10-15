Damiano Nirchio con la compagnia Uno&trio
Damiano Nirchio con la compagnia Uno&trio
Cultura

Al testo di Damiano Nirchio il Premio "Matteotti" 2025

Cerimonia di consegna a Roma il 29 ottobre

Giovinazzo - mercoledì 15 ottobre 2025
Il testo dello spettacolo "Tanto vale divertirsi", scritto dal giovinazzese Damiano Francesco Nirchio e in tournée anche quest'anno, si è aggiudicato il prestigioso Premio "Giacomo Matteotti 2025", istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo scorso 12 ottobre è arrivata la conferma e sulle pagine social, la compagnia UNO&Trio ha voluto omaggiare l'eccellente lavoro dell'attore, regista ed autore di Giovinazzo. Il 29 ottobre ci sarà la cerimonia ufficiale di premiazione a Palazzo Chigi.

«Quando abbiamo deciso di raccontare questa storia - raccontano - realmente accaduta negli anni bui del secondo conflitto mondiale, non abbiamo avuto dubbi: a tradurre le nostre idee in azione drammatica e vestirle di poesia non poteva che essere Damiano, uomo di teatro e animo sensibile. Questo riconoscimento ci lega ancor più e ci piace pensare che premia il coraggio nell'aver onorato l'impegno civile e i valori in cui crediamo senza retorica, ma con l'urgenza dell'umano e la grazia dell'ironia, che è ciò che ci contraddistingue».
Per Nirchio, per il suo ingegno e la sua capacità di costruire copioni credibili per qualsiasi fascia d'età va dunque un meritato riconoscimento, l'ennesimo, che testimonia l'ottimo percorso intrapreso anni fa, partendo proprio da Giovinazzo.
