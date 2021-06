"Futuro Anteriore", domani la presentazione con Marolla, Mortellaro, de Pinto e Nirchio

Sono ben 21 gli autori che hanno immaginato il domani al termine di un'emergenza sanitaria che appare infinita e che, nonostante le rassicurazioni delle ultime settimane, non sembra vicina alla conclusione.Lo hanno fatto nel libro "Futuro anteriore - La vita che verrà in 21 racconti" (Gelsorosso Editore) uscito lo scorso autunno e curato dal giovinazzese Michele Marolla (in foto), una delle storiche firme del giornalismo pugliese. Con lui, giovedì 1° luglio alle 19.00, al Fronte del Porto, nei pressi del Molo di sottovento a Giovinazzo, ci saranno altri tre autori locali:Ciascuno di essi ha fornito un contributo prezioso ad un'opera collettiva nella quale spiccano i nomi di Gabriella Genisi e Paola Barbato, ma anche giornalisti di grande esperienza quali Dionisio Ciccarese, Gianni Spinelli, Davide Grittani, Alessandra Colucci, Bepi Costantino, il Consigliere Nazionale dell'Ordine, innamorato di Giovinazzo, Valentino Losito, di Annamaria Minunno, Caterina Ambrosecchia e della simpaticissima Grazia Rongo, volto noto del Tg Norba che da qualche tempo è apprezzatissima sulle pagine di Repubblica con le vignette dedicata alle (dis)avventure della sua Greis.Un libro che intreccia stili e visioni del domani che necessariamente portano a parlare di amori, sogni, perversioni ed ossessioni, declinati con modalità assai differenti e per questo, forse, arricchenti per il lettore.L'appuntamento di domani sera resta, visto anche il luogo, da non perdere.