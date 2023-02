Nuovo Campo Sportivo "De Pergola", l'inaugurazione il 5 marzo (VIDEO)

Sarà inaugurato il 5 marzo prossimo, alle ore 10.00, il rinnovato. Lo ha comunicato nelle scorse ore l'amministrazione comunale attraverso un video ( clicca qui ) pubblicato sulle pagine social. I lavori sono durati da maggio 2022 a febbraio 2023.Nei mesi scorsi l'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Gaetano Depalo, aveva intercettato circaper il rifacimento del campo in erba sintetica (una prima volta a Giovinazzo), la realizzazione di una pista di atletica leggera, di un campo di calcio a 5, oltre a lavori di efficientamento energetico. Il cantiere in maggio aveva portato dapprima alla rimozione dello strato di pozzolana e poi alla realizzazione di canaline di scolo, assai importanti per il drenaggio del campo stesso. Sono quindi state apposte nuove porte e nuove panchine, più comode e funzionali. Altri particolari saranno svelati il giorno dell'inaugurazione.Un primo step di fondi era stato di 640mila euro ed il secondo aveva portato nelle casse comunali 1.783.000 euro.Da Palazzo di Città hanno già più volte anticipato, inoltre, che nei prossimi mesi, grazie ai fondi del PNRR, saranno installate nuove torri faro e si procederà con il rifacimento degli spogliatoi.