AIAP, successo a Verona per la scenografia in scala della Concattedrale di Giovinazzo

Il 22 gennaio 2023, con i Fuochi di Sant'Antonio Abate, si è conclusa a Giovinazzo laall'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, ad opera dell'. La rassegna era composta dalla scenografia monumentale realizzata dai Soci A.I.A.P., e da oltre 40 opere di artisti privati sia giovinazzesi che del circondario. La manifestazione ha visto la partecipazione di alcune scolaresche cittadine oltre che di molti visitatori sia giovinazzesi che dei paesi limitrofi, ed anche di alcune regioni italiane.L'A.I.A.P., anche quest'anno, ha deciso di devolvere una parte degli incassi in beneficenza, a favore della Città di Giovinazzo. Successivamente comunicheremo quanto fatto. Si coglie l'occasione per ringraziare quanti hanno visitato e reso possibile la Mostra.si è invece conclusa a Verona la XXXVIII Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella Tradizione, presso il Palazzo della Gran Guardia, organizzato dalla Fondazione Arena di Verona. La mostraha avuto quasi centomila visitatori paganti e tra le varie opere esposte c'era anche la scenografia della Cattedrale di Giovinazzo, che ha riscosso un enorme successo, tanto che la città di Roncade (TV), grazie al suo Assessore alla Cultura ed al Presidente della Pro Loco, esporrà nella sua città la riproduzione presepiale della nostra Cattedrale per il prossimo Natale 2023.L'A.I.A.P. nella programmazione dell'estate 2023, effettuerà un Corso Base per principianti ed un Corso Avanzato per presepisti esperti. I dettagli saranno comunicati successivamente.L'invito è a seguire la pagina Facebook "Amici del Presepio sede di Giovinazzo", così da avere notizie aggiornate, video e tutorial.