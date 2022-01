Rifiuti, PVA: «Tar(i)tassati e mazziati. Ordinanza pensata male e scritta peggio»

Dal 17 gennaio, come anticipato anche da queste pagine, entrerà a regime a Giovinazzo il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, con novità più stringenti per le utenze domestiche e per le attività di ristorazione.Un'ordinanza che non ha affatto convintoche punta il dito contro un atto pensato male e scritto peggio. «Da giorni l'Amministrazione Depalma-Sollecito propaganda la nuova ordinanza sindacale sul servizio di raccolta rifiuti porta a porta come uno strumento in grado di migliorare il sistema - scrivono -. Niente di più falso! A 5 anni dall'avvio del servizio, con un preoccupante calo nella percentuale di raccolta differenziata, i giovinazzesi devono fare i conti con un provvedimento incomprensibile, mai discusso nella competente Commissione consiliare "Ambiente", emanato senza alcun confronto con la cittadinanza, pensato male e scritto peggio, che complica la vita delle utenze domestiche e di quelle commerciali».«Nella città in cui si paga la- continuano da PVA -e dopo i tanti sacrifici fatti dai giovinazzesi sarebbe stato lecito attendersi un premio per i cittadini più virtuosi con l'avvio della tariffazione puntuale (si paga per i rifiuti prodotti: un sistema già presente in comuni del nostro ARO) e della scontistica legata all'utilizzo della tessera a punti o, almeno, una caccia senza quartiere "ai furbetti della TARI" affinché pagando tutti, tutti paghino di meno.- avvertono i primaverini - Solo nuovi obblighi ed una sfilza infinita di sanzioni, buone solo per fare cassa. Le utenze domestiche dovranno ora preoccuparsi anche di utilizzare sacchetti semitrasparenti per conferire l'indifferenziato».Le primissime indicazioni arrivati dai comunicati stampa comunali raccontavano di buste disponibili presso il Centro Comunale di Raccolta, ma da PVA raccontano che «i tanti giovinazzesi che oggi (ieri, ndr) si sono recati presso il Centro Comunale Raccolta hanno amaramente scoperto di aver fatto un viaggio inutile e di quanto sia vuota la propaganda di questa amministrazione:E tutto questo a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza (17 gennaio)! Peraltro, nella sgangherata ordinanza sindacale non v'è alcun passaggio che obblighi Impregico a fornire le buste ai tar(i)tassati cittadini».Ma i problemi non ci sarebbero solo per i semplici cittadini, ma anche, e forse soprattutto, per quegli imprenditori del settore della ristorazione che dovranno mascherare i loro contenitori all'esterno degli esercizi. Nell'ottica dell'amministrazione comunale una norma per presentare una città più decorosa soprattutto nei mesi turistici, ma PrimaVera Aternativa mette in evidenza tante incongruenze:«Per le utenze non domestiche, invece - si legge ancora nella nota -, obbligo di mascheramento dei contenitori con annessa interdizione all'utilizzo da parte di terzi. In una città che si vorrebbe turisticagià in grande difficoltà a causa della pandemia. Nessuna precauzione o indicazione per tutelare il decoro di piazze, lungomari, chiese e monumenti. Tutto lasciato al caso, alla buona volontà e alle tasche dell'attività commerciale, con il rischio che spettacoli indecorosi come quello di via Fossato, invasa da decine di contenitori per la raccolta di rifiuti, si possano ripetere ovunque! Poveri giovinazzesi: Tar(i)tassati e mazziati!», è l'amara conclusione del movimento di opposizione.