Lega Navale Giovinazzo, ieri la cerimonia di consegna del defibrillatore (FOTO)

4 foto Donazione defibrillatore Lega Navale

Un dono importantissimo, un gesto che rimarca ancora una volta lo spessore degli associati della Lega Navale Italiana della sezione di Giovinazzo,Ieri mattina, 18 dicembre, la delegazione cittadina, nell'ambito della manifestazione "Natale con il cuore", ha donato un defibrillatore che sarà installato nel porto, importante presidio per quanti lavorano e vivono quell'area, non solo nei mesi estivi.La cerimonia di consegna in Cala Porto, alla presenza del sindaco Michele Sollecito, dell'assessore Alfonso Arbore e del consigliere comunale Nicola Turturro, è stato un momento di alta cittadinanza. I volontari del SerMolfetta hanno poi illustrato ai presenti le modalità di utilizzo dello strumento salvavita.Dalla Lega Navale Giovinazzo ancora la sottolineatura dell'importanza dei defibrillatore nel salvare la vita umana e la necessità della diffusion delle pratiche per la rianimazione dei soggetti colpiti da problemi cardiaci.A conclusione dell'evento i soci e i presenti si sono congedati con un brindisi e lo scambio di auguri per le ormai prossime festività natalizie.