La Lega Navale Giovinazzo dona un defibrillatore alla città

Domenica 18 dicembre la cerimonia in Cala Porto

Domani mattina, domenica 18 dicembre, la delegazione giovinazzese delladonerà alla città un apparato defibrillatore.La cerimonia di consegna si terrà allealla presenza del sindaco, Michele Sollecito. A seguire, grazie all'ausilio dei volontari del SerMolfetta si terrà una dimostrazione delle procedure di primo intervento in caso di attacco cardiaco e di utilizzo dell'apparecchiatura. In caso di avverse condizioni meteo, la cerimonia avrà luogo in Sala San Felice.Il defibrillatore sarà successivamente installato all'interno dell'area portuale, un presidio importantissimo soprattutto nei mesi estivi. Con questa donazione, la delegazione locale della Lega Navale Italiana ribadisce una volta di più il suo impegno a favore del territorio.