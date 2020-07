Aerografia su cocktail, Renato Casaro e Alberto Ponno ospiti a Giovinazzo

IL MITO DI RENATO CASARO

ALBERTO PONNO, IL "MISTICO" DELLA FERRARI

Erano stati a Giovinazzo già in occasione del I Festival di Aerografia, nel settembre 2016, e torneranno tra qualche giorno nella nostra città per un altro imperdibile evento dedicato all'arte di decorare con l'aerografo., illustratore dei manifesti e delle locandine dei più bei film della storia del cinema mondiale, e, maestro del fotorealismo ad aerografo, saranno gli ospiti d'onore ildi una serata in cuiartisti della pasticceria ed autori di originali ed apprezzate creazioni, presenteranno ufficialmente l'applicazione esclusiva della tecnica aerografa ai cocktail.L'evento si terrà sulla suggestiva terrazza panoramica del, particolarmente adatta ad ospitare iniziative che celebrano la bellezza per il suo splendido affaccio sul borgo antico e sulla cattedrale romanica di Santa Maria Assunta. Vi si potrà accedere, esclusivamente su prenotazione, dalle ore 19.00 e si potrà assistere alla serata artistica per tutto il tempo del tramonto, particolarmente suggestivo visto in quel luogo, fino a circa le 21.00.Comincia a disegnare locandine a 17 anni, ma il successo arriva nel 1965, anno in cui realizza poster e locandine per "La Bibbia", pellicola prodotta da Dino De Laurentis, e che segna l'inizio della sua carriera ad Hollywood. È lui, infatti, a firmare le locandine di "Per un pugno di dollari" e "C'era una volta in America", film che hanno fatto epoca. Il suo nome è legato anche ad altri capolavori del cinema come "Opera" di Dario Argento e "Il tè nel deserto" di Bernardo Bertolucci, per cui vincerà due Ciak d'oro nel 1991, e "Balla coi lupi", per il cui manifesto otterrà il Jupiter Awards nel 1992.Altro genio indiscusso è, nato nel 1945 e conosciuto comeche ha al suo attivo importanti collaborazioni anche con Afra, Alfa Romeo, Antera, Maserati, Rossocorsa. L'aerografia legata alla "Rossa" per lui è qualcosa di particolare, tra arte e misticità. È specializzato nella riproduzione di scene automobilistiche anni '50/60', che esegue esclusivamente ad aerografo e a mano libera ed usando la tecnica della proiezione a diapositiva, peculiarità che lo distingue dagli altri artisti e rende le sue opere uniche. Vincitore nel 2004 del prestigioso "Vargas Haward", più di recente, Ponno applica la sua raffinata tecnica anche a ritratti di attori, musicisti e cantautori, realizzando capolavori di assoluta precisione e bellezza.A questi due ospiti d'eccezione verrà dedicata la serata presso lacon l'intento di omaggiare la storia dell'aerografia ed al tempo stesso di scriverne una nuova pagina, grazie al talento ed alla creatività di Nicola Giotti e di Damaride Russi.