Adeguamento scuole a norme Covid: a Giovinazzo 90.000 euro

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il Governo Conte ha stanziato risorse pari aDalla Puglia sono partite in totale, tra primo e secondo avviso, ben 247 candidature per un importo pari a circa 26 milioni di euro. Nel nord barese, sono rientrati in graduatoria i comuni di Bisceglie, a cui va un importo di finanziamento pari a 310 mila euro, Molfetta (310mila), Corato (230mila), Ruvo di Puglia e Terlizzi (110mila euro ad ognuno) e«Grazie ai Fondi Strutturali Europei sono state lanciate due occasioni di finanziamento a cui hanno fatto domanda oltre 5.600 Enti locali – dichiara la deputata pugliese Francesca Galizia (M5S) – ciò permetterà a Comuni, Province e Città Metropolitane, proprietari degli istituti scolastici, di avviare gli interventi che servono a rendere i propri ambienti sicuri e idonei al corretto svolgimento delle attività didattiche che partiranno in presenza a settembre. Grazie a queste ulteriori risorse messe a disposizione dal Governo Conte – conclude Galizia (M5S) – la scuola può diventare un luogo sicuro dove far crescere e formare gli uomini e le donne del futuro del nostro Paese, nonostante le restrizioni a cui ci costringe il Covid-19».