Classifica Eduscopio, sul podio il liceo "Spinelli" di Giovinazzo tra gli istituti classici

Tra le eccellenze nell'ambito degli istituti classici c'è anche l'istituto "Spinelli" di Giovinazzo. Le scuole della provincia di Bari superano quelle del capoluogo, mentre la Bat brilla in regione per i licei scientifici: è quanto emerge dalla classifica di Eduscopio pubblicata oggi e messa a disposizione di tutti gli studenti di Italia che devono a breve scegliere cosa fare nel loro futuro, optando per una scuola che li formi in vista dell'università o se vorranno immettersi immediatamente nel mondo del lavoro.Per quanto riguarda la Puglia, è Taranto la città con le migliori scuole superiori per la scelta universitaria. Bene in generale la Bat, mentre la provincia di Bari è la migliore per la preparazione al lavoro post diploma.Andando nello specifico delle diverse classifiche, vediamo come nella provincia di Bari il capoluogo brilli sono per l'artistico, che vede al primo posto il De Nittis-Pascali. Al primo posto tra gli istituti classici si piazza invece il Laterza-Majorana di Putignano, seguito dallo Spinelli di Giovinazzo e dall'Einstein-Da Vinci di Molfetta. Primo tra i licei scientifici è invece il Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, seguito dal Salvemini di Bari e dal Majorana-Laterza di Putignano. Primo posto del podio tra i tecnici per il Tannoia di Corato, secondo posto per il Da Vinci-Majorana di Mola di Bari e terzo per il Colamonico di Acquaviva delle Fonti. Infine, tra i linguistici spicca il Laterza-Majorana di Putignano, seguito da Fiore di Terlizzi e Bianchi Dottula di Bari.Nella Bat, come sottolineato, si piazzano benissimo i licei scientifici visti i risultati che ottengono in vista di una scelta universitaria il "Cafiero" di Barletta nell'indirizzo Scientifico (79,36) e il "Nuzzi" di Andria per quello delle Scienze Applicate (78,18).Andando a vedere le scuole che meglio preparano al mondo del lavoro, vediamo come ci siano tre istituti ai primi posti in Puglia provenienti dall'area di Monopoli: nell'indirizzo Tecnico Tecnologico il "Vito Sante Longo" (68) e il "Luigi Russo" negli indirizzi Professionale Servizi (83) e Industria e Artigianato (75).