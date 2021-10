Abbandono selvaggio dei rifiuti: ripulite diverse zone di Giovinazzo

Dal 24 al 30 settembre scorsi la societàsu incarico del Comune di Giovinazzo, ha provveduto ad effettuare(foto in allegato).Le operazioni di pulitura hanno interessato:«Proprio ieri, 5 ottobre, in occasione di un altro incontro con i miei colleghi sindaci a Conversano, ci siamo coordinati per stabilire un gruppo di lavoro che il prossimo 14 ottobre si riunirà nella sede della Regione Puglia - è il commento del sindaco,-. L'intento è quello di trovare una strategia che porti a liberare gli agri comunali dai rifiuti e a mettere sotto controllo le strade extracomunali. Il tavolo serve a coinvolgere gli Enti sovracomunali perché è del tutto evidente che senza l'aiuto di Regione Puglia, Anas, Città Metropolitana di Bari e Province non sarà possibile vincere questa battaglia. In sintesi, si sta lavorando su più fronti per fronteggiare questa emergenza, che è sempre più emergenza, dettata dalla stupidità e dall'inciviltà dell'essere umano».