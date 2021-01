A Giovinazzo ripulite dai rifiuti contrada San Gaetano, località Ponte, Cola Olidda e Pozzo Rosso

16 foto Pulizia dell'agro a Giovinazzo - gennaio 2021

Nelle scorse giornate, il Comune di Giovinazzo ha provveduto a far ripulire diverse aree dell'agro.Gli operatori della(come vedete nella galleria fotografica sotto il nostro articolo) hanno lavorato per diverse ore per ridare dignità ad aree rurali non lontane da complanari e strade secondarie, diventate vere e proprie discariche a cielo aperto. Dalla plastica agli scarti di lavorazioni edili, da rifiuti ferrosi a pezzi d'auto: le nostre campagne erano state violentate in ogni modo e l'auspicio di tanti cittadini perbene e che i responsabili in qualche modo possano essere individuati. Alcune di esse, sono zone dove di tanto in tano vengono proposti percorsi in bicicletta ed è davvero desolante vederli ridotti in quelle condizioni.Ha colpito anche l'abbandono di intere cassette di frutta, probabilmente invendute, su cui ci piacerebbe che qualcuno indagasse. Non dovrebbe essere troppo difficile risalire ai colpevoli.«Pulizia speciale a cura di Impregico in- ha scritto il Sindaco Tommaso Depalma -. Non arretreremo di un centimetro in questa lotta contro i balordi che inquinano le nostre campagne! E come fatto in precedenzaper sanzionarli pesantemente. Vinceremo questa sfida, determinati come sempre», è stato il messaggio conclusivo lanciato dal primo cittadino di Giovinazzo.