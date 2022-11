A Giovinazzo apre la Sezione Primavera. Esulta Sinistra Italiana

domanda di iscrizione sezione primavera as 2022 Documento PDF

Le iscrizioni potranno essere presentate entro il prossimo 24 novembre.Finalmente riapre a Giovinazzo laclassi speciali riservate a bimbi dagli zero ai tre anni. Un risultato ottenuto dall'amministrazione comunale, anche grazie alla spinta dell'interrogazione presentata in Consiglio comunale qualche settimana fa dall'esponente di Sinistra Italiana,E proprio dalla sezione guidata da Gaia Giannini arriva soddisfazione per il risultato centrato: «Abbiamo avuto comunicazione - scrivono dal gruppo di piazza Garibaldi - che la Sezione Primavera apre ufficialmente le iscrizioni per l'anno in corso. Si potranno presentare le iscrizioni entro il 24 novembre. Una grande opportunità per i nostri piccoli cittadini e per le famiglie di questa città. Dalla scuola passa la costruzione di un mondo più equo e più giusto per tutte e tutti».Perzo si tratta di «presìdi da curare e difendere. Spazi di bellezza e crescita che devono garantire offerta e moltiplicare servizi. Per questo nel Consiglio Comunale del 30/09/2022, il nostro consigliere Nando Depalo ha interrogato l'amministrazione circa la mancata apertura degli scorsi anni e il mancato inizio di quest'anno. Possiamo dire, con modestia, chee che un servizio fondamentale tornerà alla città dopo 3 anni?Noi ne siamo felici. E speriamo che tutto si concretizzi», è stata la conclusione.In allegato a questo articolo la domanda di iscrizione da compilare.