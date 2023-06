Musica alla Festa Patronale, il Comitato sigla un doppio accordo

Prendono sempre più forma i festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano

Prende sempre più forma l'organizzazione e quindi il programma della Festa Patronale 2023 in onore di Maria SS di Corsignano.Nelle scorse ore, infatti, il Comitato Feste guidato da Francesco Cassano ha siglato due importanti accordi per quel che concerne la parte musicale.Protagoniste dei festeggiamenti agostani, sia con l'accompagnamento della processione, sia con concerti, saranno la locale Orchestra di fiati della, diretta M° Pasquale Turturro, e laensemble storico presente sulla scena regionale sin dal 1877.Due garanzie per tutti gli amanti della musica e dei concerti bandistici, una grande tradizione tutta pugliese.