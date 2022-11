L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" omaggia Santa Cecilia

Santa Cecilia sarà celebrata degnamente il 27 novembre prossimo anche a Giovinazzo.Sarà l', fucina di tanti talenti e prezioso contenitore in cui si conserva e preserva la tradizione, a tenere un atteso concerto. L'appuntamento per gli appassionati è fissato per domenica 27 novembre all'interno della parrocchia San Giuseppe. L'ensemble sarà diretto dal M° Pasquale Turturro.Inizio previsto per le ore 19.45 con ingresso inevitabilmente libero sino ad esaurimento posti.Sarà una serata che saprà certamente donare forti emozioni a chi ama la musica. Di seguito il programma di sala che potrebbe avere ulteriori variazioni.Marcia sinfonica di aperturaCarmina Burana di Carl OrffCavalleria Rusticana di Pietro MascagniSanta Cecilia era una nobile romana convertita al Cristianesimo, vergine martire cristiana. Il suo culto è molto popolare poiché Cecilia è divenuta col tempo Patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti ed è per questo che negli ambienti musicali la si celebra. Viene ricordata il 22 novembre sia nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica sia in quello delle Chiese ortodosse d'Oriente.La chiesa più importante a lei consacrata è la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, a Roma, chiesa paleocristiana, edificata, si presume, sopra la dimora in cui visse. In suo onore, prese avvio a fine del secolo XIX uno storico movimento di riforma della musica sacra, detto Cecilianismo. Se si esclude la Vergine Maria, madre di Dio, è una delle sette Sante ad essere ricordate per nome nel Canone della Messa cattolica.