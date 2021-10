2hands Giovinazzo pronta all'"Adriatic Heroes Day"

L'hanno intitolatae si tratta della giornata in cui i gruppi didi tutta Italia porteranno a compimento azioni di pulizia dei litorali, dell'agro e dell'ambiente urbano.Domenica 24 ottobre anche il gruppo giovinazzese tornerà a "metterci le mani", come sovente usano dire e scrivere, ed a partire dalle ore 10.30 effettuerà una pulizia delsul Lungomare Marina Italiana, nei pressi di largo Marrano, luogo frequentatissimo dai giovani in estate.La pausa pranzo sarà uno dei momenti conviviali più attesi, poiché parteciperanno alla giornata anche gli omologhi di Bitonto e di Matera, la meravigliosa Città dei Sassi, già capitale della cultura europea nel 2019.Un interscambio prezioso, tra ragazzi e ragazze, ma anche tra adulti volenterosi, che può solo far bene. Nel pomeriggio spazio a giochi, con premi e tanto divertimento assicurato.«Non aspettare che siano gli altri a risolvere il problema - scrivono da-, mettici le mani, diventa anche tu un eroe dell'Adriatico!». Per partecipare alla giornata di pulizia è necessario iscriversi a questo link