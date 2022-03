2hands Giovinazzo, nuova pulizia a Levante

Domani, sabato 19 marzo, l'associazione ambientalistaeffettuerà il suo trentesimo intervento di pulizia sul territorio cittadino, nonché il primo dell'anno 2022.Il raduno si terrà alle ore 10:30 nella zona antistante l'ex Pronto Soccorso e l'intervento interesserà diverse zone delResta importante rispettare le normative anti-Covid vigenti e portare guanti in lattice per una doppia protezione.Per partecipare è necessario registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/30-cleanup-lungomare-di-levante-tickets-299051811017 «Un modo differente per festeggiare la Festa del Papà, sarebbe quello di portare tutta la famiglia all'intervento e compiere così un gesto d'amore per il prossimo e per il territorio» è l'esortazione dei giovani volontari del gruppo ambientalista giovinazzese.