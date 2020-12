2hands Giovinazzo ha messo a punto il sistema per mappare le zone invase dai rifiuti

Non si arresta l'attività di salvaguardia ambientale, urbana, costiera e rurale, da parte dell'Associazioneche in questi ultimi mesi ha raccolto diverse segnalazioni da parte della cittadinanza su aree degradate ed invase dai rifiuti.I volontari, desiderosi di riconsegnare alla natura alcune zone del territorio giovinazzese deturpate, hanno messo a puntoun progetto di mappatura che rende rapida l'individuazione di aree sommerse da spazzatura e scarti di ogni tipo.«Le segnalazioni - spiegano - arrivano direttamente dai volontari che si recano sul posto tramite GPS: successivamente ad un'operazione di setacciamento del territorio, si individuano le aree più degradate e si trovano le rispettive coordinate satellitari; i punti individuati, corrispondenti quindi ai luoghi in cui si trovano i cumuli di rifiuti,Si tratta di zone che verrannoche si occuperà dapprima della rimozione dei rifiuti e poi della messa in sicurezza di vaste aree che generalmente si trovano in uno stato di avanzato degrado ambientale.«Il progetto 2MAP - evidenziano ancora dall'associazione che mette insieme tanti ragazzi e ragazze - è in continua evoluzione e a questo link ( clicca qui ) è possibile visualizzare ciò che l'Associazioneha realizzato fino ad ora. Fiduciosa di contribuire a realizzare un gesto d'amore nei confronti della comunità - è un po' il manifesto di questa generazione non rassegnata a vedersi scippare un ambiente sano -, 2hands Giovinazzo è sempre più in prima linea per la salvaguardia del territorio provando, attraverso le sue iniziative, a scoraggiare e denunciare quei comportamenti scorretti che oltre a danneggiare la natura, vanno anche a compromettere la bellezza paesaggistica della città».