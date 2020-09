2hands Giovinazzo e Molfetta: 182 kg di rifiuti raccolti sul litorale

L'associazione, che accomuna Molfetta e Giovinazzo, ha effettuato una nuova operazione di pulizia del litorale, questa volta al confine tra i due comuni, in località Sabbione e nelle aree circostanti, non lontane dallo svincolo di Cola Olidda della strada statale 16 bis.I 75 volontari, fanno sapere gli organizzatori, hanno raccoltoi, un dato impressionante e che fa riflettere sulle pessime abitudini che vengono perpetrate in estate.«I volontari di 2hands Organization - spiegano in una nota -, nel rispetto delle misure anti Covid, hanno compiuto un ottimo lavoro di squadra, arrivando a raccogliere 182 kg di rifiuti dalla spiaggia. Nello specifico, sono stati raccolti:75 volontari tra adulti, ragazzi e bambini, si sono uniti per combattere lo stesso nemico: il degrado inquinante in cui si trovano le nostre spiagge».Con l'intensa attività delle sue due associazioni,il gruppo di 2hands Organization è pronto ad aumentare sempre più il livello di consapevolezza su tematiche di carattere ambientale e di accendere i riflettori su quello dell'inquinamento dei nostri litorali.«Vedere tante persone cooperare per la stessa causa - spiegano infine - è molto incoraggiante. Le due associazioni di 2hands Organization confidano infatti in una partecipazione sempre più numerosa e attiva, nel nome della salvaguardia del territorio».