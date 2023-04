10 foto 25 aprile: le FOTO delle celebrazioni a Giovinazzo

Resistenza come valore attuale e ripudio della guerra come base su cui fondare la nazione di oggi e di domani.Giovinazzo ha celebrato oggi, 25 aprile, ladal nazifascismo con un corteo partito da Palazzo di Città, a cui hanno preso parte le associazioni cittadine d'armi e la locale sezione ANPI, pronta a tramandare, anche attraverso concrete testimonianze, alle nuove generazioni i valori dell'antifascismo.Il sindaco- alla cerimonia era presente pure il presidente del Consiglio comunale,- ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti in villa Palombella rimarcando come «la Resistenza sia stata la più bella pagina della nostra storia del '900», mentre «il fascismo quella più nera», prima di ricordare, partigiano giovinazzese insignito della medaglia d'oro al valor militare.Giovinazzo, attraverso le istituzioni cittadine e il discorso del presidente della sezionecittadina,, ha quindi ribadito la propria distanza da chi intende risolvere controversie attraverso le guerre, evidenziando come la Repubblica italiana «abbia le sue fondamenta nella Costituzione».