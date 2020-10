«19 attualmente positivi a Giovinazzo»

Lieve incremento, da 18 a 19, dei cittadini giovinazzesi attualmente positivi al Covid. Lo ha annunciato il Sindaco Tommaso Depalma comunicando gli ultimi dati forniti dalla Prefettura di Bari.«Rispetto ai giorni scorsi sono guariti alcuni nostri concittadini e se ne sono aggiunti altri alla lista dei positivi» ha specificato. «Anche questa volta possiamo constatare che si tratta di contagi in famiglia. Tra questi nuovi casi per la prima volta annoveriamo la presenza di un minore. Sono in corso tutte le indagini da parte della Asl Bari volte a tracciare i contatti degli ultimi casi positivi che a Giovinazzo si attestano su un numero non elevato considerata la situazione generale. Non abbassiamo la guardia, anche in famiglia cerchiamo di fare attenzione» ha aggiunto.«Sapete bene che alla luce dell'ultimo Dpcm ci sono nuove restrizioni e nuove sofferenze per molti giovinazzesi. In queste ore difficilissime sono al fianco di quanti hanno subito le decisioni del decreto (ristoratori, bar, palestre, piscine, operatori dello spettacolo, tecnici, artisti, mondo della cultura) e insieme all'amministrazione comunale siamo pronti a sostenere iniziative utili per superare questa fase difficile» ha sottolineato«Faccio un appello anche al popolo "social": evitiamo di generare più ansia di quella che già ci regalano i media. Questa crisi ci sta segnando profondamente: non lasciamo che il panico aggravi le situazioni di ognuno» ha concluso.