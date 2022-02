125 sacerdoti ambrosiani in visita a Giovinazzo

Giovinazzo ha costituito la tappa conclusiva di un pellegrinaggio in Puglia deiche hanno ricevuto l'ordinazione negli ultimi dieci anni.Il viaggio dei, guidati dall'Arcivescovoha toccato città significative della nostra regione quali Trani, Bari, Taranto, con una breve deviazione a Matera, e poi Molfetta eIn questi giorni i giovani preti lombardi hanno riflettuto sul tema «Abita la terra e vivi con fede» e si sono confrontati con i vescovi delle città raggiunte e con testimoni qualificati delle realtà sociali dove si sono recati, valorizzando l'aspetto turistico del viaggio costituito dalla visita a chiese e monumenti ricchi di arte e di storia, che arricchiscono la nostra terra.L'ultima tappa di questo viaggio è stata venerdì 18 febbraio a Molfetta, dove in mattinata l'arcivescovo di Milano, accompagnato dai vicari episcopali e dai giovani sacerdoti, è stato accolto con grande cordialità in Cattedrale dal Vescovo, Monsignor Domenico Cornacchia, che ha presieduto la recita delle lodi, indicando il pellegrinaggio come segno della reciproca accoglienza. E come modello di accoglienza ha presentato la figura delsuo predecessore come vescovo di Molfetta, le cui insegne sono custodite proprio in Cattedrale. Ha poi accompagnato il numeroso gruppo, opportunamente frazionato, a visitare in episcopio gli ambienti dove aveva vissuto don Tonino e la cappella dove pregava e scriveva i suoi testi ora conosciuti e apprezzati su vasta scala.Dopo il ritiro spirituale presso il Seminario Regionale di Molfetta, predicato dall'Arcivescovo Delpini, i pellegrini si sono trasferiti a Giovinazzo, dove hanno consumato il pranzo in un rinomato ristorante sul litorale di Levante e dove, prima di raggiungere l'aeroporto di Palese e rientrare a Milano, hanno avuto modo di passeggiare e apprezzare il nostro meraviglioso lungomare che ha accolto gli ospiti lombardi con i tepori e i colori di una anticipata primavera.