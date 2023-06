Maturità 2023, è il giorno della seconda prova nelle scuole di Giovinazzo

Dopo le ansie della vigilia e i commenti alla prima prova scritta degli esami di maturità ( clicca qui per il nostro video), studenti e studentesse giovinazzesi sono pronti ad affrontare la seconda, quella forse più ostica perché strettamente legata al corso di studi.E se all'IPSIA "Banti" quest'oggi, 22 giugno, ci sarà, a seconda dell'indirizzo, una prova tecnica, alc'è grande attesa per la traccia di Latino nell'indirizzo classico e per il compito di Matematica in quello scientifica.Spauracchio per molti umanisti è l'autore, storico e senatore romano, considerato a buon diritto tra i più grandi e influenti esponenti del genere storiografico nella letteratura latina. Certamente è lui tra gli autori più complessi da tradurre ed in tanti vorrebbero evitarlo.Sarà come sempre una lotteria, una sorta di finale di Champions League che segna il passaggio dall'adolescenza alla vita futura.Dalle 8.30 tutti nuovamente in classe, vocabolario alla mano o a far di conto, con l'unico obiettivo di completare la prova scritta e di studiare per quella orale.Ai maturandi ed alle maturande va nuovamente il nostro "in bocca la lupo".