Maturità 2023, per la seconda prova al Classico c'è Seneca

Seconda prova scritta per gli oltre 15mila studenti pugliesi impegnati nell'esame di maturità. Alle 8.30 arrivato il codice dal ministero per l'apertura del plico telematico e via all'esame.La seconda prova scritta è differenziata a seconda dell'indirizzo degli istituti. Al liceo classico versione di latino, e l'autore prescelto per questa prova è stato. Il brano dal titoloè tratto dalle "Lettere morali a Lucilio". Al liceo scientifico, invece, prova di matematica. I due problemi riguardano lo studio di una funzione, mentre i quesiti sono suAl liceo linguistico prova di lingua e letteratura 1. La prova prevede un brano tratto dal romanzodi Julian Barnes e un secondo brano dal titolo "Being forgetful isn't stupid – it helps make smarter decisions, scientists say", estratto di un articolo scientifico, inoltre, per gli studenti dei licei delle scienze umane, mentre per l'opzione economico-sociale dello stesso indirizzo la prova riguarda la globalizzazione con un brano die uno tratto da un'opera a cura di Pompeo della Posta e Annamaria Rossi.