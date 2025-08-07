Rifiuti
Rifiuti

«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina

Degrado e inciviltà in Contrada Cafaro

giovedì 7 agosto 2025 7.28
Un'amara segnalazione arriva da una residente che denuncia lo stato di abbandono in cui versa Contrada Cafaro, in località Castello, a Giovinazzo, definendola senza mezzi termini una «discarica a cielo aperto».

Rifiuti abbandonati, degrado e mancanza di controllo sarebbero, secondo la segnalazione, una realtà purtroppo consolidata da anni, a cui nessuno ha ancora posto rimedio.
La residente chiede interventi urgenti e propone l'installazione di videocamere di sorveglianza nella zona, per restituire igiene e decoro ad un'area che merita maggiore attenzione.
  • Rifiuti Giovinazzo
  • Contrada Cafaro Giovinazzo
