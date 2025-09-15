Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi

Ennesima puntata del nostro reportage sulla situazione rifiuti in città e nell'agro giovinazzese.Questa foto che vedete pubblicata è stata scattata alla mezzanotte circa t, nei pressi di un cestino portarifiuti nella piccola stradellaesattamente di fronte all'ingresso dell'ufficio postale.Non sono solo i cartoni di pizza adagiati ed impilati sul piccolo cestino (che ricordiamo si trova lì per ricevere cartacce, lattine, qualche bottiglietta di plastica e piccoli rifiuti in genere) ad infastidire, ma soprattutto quellasciato sotto di esso. Un bustone domestico, ce ne siamo accertati, che pare essere presenza fissa quasi ogni sera, frutto del comportamento di un residente della zona. Residente - da quanto abbiamo raccolto - che è la stessa persona segnalata all'allora sindaco Tommaso Depalma da parte nostra perché colta sul fatto tre anni fa.Insomma, parrebbe farlo sempre lui, sovente nello stesso posto (presi di mira due portarifiuti, quello immortalato e l'altro davanti alla scuola "San Giovanni Bosco"), ma nessuna fototrappola è stata disposta. Tutto ciò che scriviamo è stato oggetto di informazioni girate alla Polizia Locale nel recente passato ed agli assessorati competenti.L'auspicio è che, al di là degli incivili del sabato sera, laddove vi dovessero essere riscontri oggettivi alle testimonianze da noi raccolte, si provveda alla sanzione massima.