Stop alle opere sul lungomare di Ponente: «Passerella e manufatti non conformi»

Le opere realizzate per lecostruite a Ponente tra via De Turcolis e via Sebenico. Per questo ilha ordinato la «sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare entro».L'ordinanza è datata 14 luglio, è stata emessa a seguito di verifiche e controlli che hanno rilevato opere abusive «in contrasto con la normativa vigente». In buona sostanza la spiaggia libera attrezzata affidata in concessione, è stata realizzata in difformità al progetto iniziale. Imputate sono le altezze dei manufatti, che tranne la torretta di guardia avrebbero dovute essere più basse di quanto realizzato, tali da impedire la piena fruibilità della fascia costiera. Inoltre la realizzazione delle pedane e dell'intero manufatto è contravvenuta al «divieto di eseguire variazioni al contenuto della concessione, di intervenire sui beni paesaggistici soggetti a tutela» ed è carente della documentazione progettuale prevista sulla parte strutturale e delle relazioni di calcolo. Il provvedimento concede anche di poter agire in sanatoria entro i 45 giorni previsti. Arriva dopo le polemiche che la costruzione della pedana ha suscitato tra la popolazione residente, soprattutto tra chi ha sempre usufruito di quel tratto di costa per i propri bagni di mare e d isole. La concessione ha da subito suscitato numerose perplessità. Per la presenza di un geosito, luogo protetto e tutelato, ad esempio, e per la sua posizione, soggetta ai marosi, pertanto esposta a pericoli. Adesso l'ordinanza di sospensione delle attività, che per molti arriva tardiva, rispetto alla stagione balneare in corso. Ordinanza che è stata trasmessa alla Guardia di Finanza, alla Soprintendenza Archeologica, alla Capitaneria di Porto di Molfetta, all'ufficio Dogane di Bari, al Genio Civile, alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri. Per settimane si era discusso non solo di questo ma anche di altri lavori sul lungomare di ponente a Giovinazzo. Una querelle che era diventata più politica che tecnica. La città si era divisa sulla questione pedane, che si è trasformata in un dibattito più generale sull'opportunità o meno di affidare la gestione di tratti di spiaggia pubblica a privati. «Se è vero che nulla si può oggi contestare dal punto di vista formale sulla legittimità di quest'opera che, fin dalla posa della prima pietra (o meglio paletto sulla pietra), è subito sembrata esteticamente molto impattante e per molti inappropriata al luogo, è vero anche che, come sezione, non possiamo e non vogliamo esimerci dall'essere vigili su ciò che sorgerà sulle nostre spiagge aveva scritto a proposito il Partito Democratico giovinazzese -. In seguito a un confronto interno, la sezione locale del Pd ha deciso di attendere la fine dei lavori di realizzazione di questa e delle altre opere previste dallo stesso bando e sorvegliare affinché siano realizzate solo le opere previste dalle concessioni e dai permessi a costruire attualmente attivi e siano effettivamente resi disponibili alla cittadinanza i servizi promessi».