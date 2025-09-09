Cartoni per pizza abbandonati
Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico

Continuano i nostri reportage per denunciare inciviltà e menefreghismo

martedì 9 settembre 2025
A due passi, ma davvero due passi dal comando di Polizia Locale.
Incrocio tra via Cappuccini, via Vernice e via Vittorio Veneto. Pieno centro cittadino.

Quasi ogni sera su un'isola spartitraffico, resa dal Comune anche vivibile qualche anno fa, grazie a sedute in pietra, si consuma una piccola grande pagina di inciviltà locale, sovente scritta da giovanissimi e giovanissime. Cartoni di pizza vengono ammassati e lasciati lungo tutto il perimetro dell'isola spartitraffico, tanto "domani passeranno gli operatori ecologici". Non mancano bottiglie di birra e lattine.

Tutti vedono, commercianti compresi, ma pochissimi denunciano, tranne alcuni residenti che ci hanno scritto perché sono anche esausti degli schiamazzi notturni. Eppure non si tratta di un luogo periferico, senza luci, nascosto. È centro città, a 15 metri dal comando della Locale, possibile che nessuno voglia, anche solo con una dura reprimenda, fermare questi ragazzi?
Ed agli adulti che continuano a prendere pizza da asporto ed a consumarla in quel modo sarebbe opportuno comminare sanzioni, esattamente come dovrebbe essere fatto per i padroni di cani che lasciano sui marciapiedi di via Vittorio Veneto costantemente escrementi dei loro amici a quattro zampe.
Noi pubblichiamo le foto-denuncia ed aspettiamo segnali incoraggianti, noi non ci scoraggiamo e continuiamo a fare il nostro lavoro di cronisti locali.
Rifiuti su isola spartitraffico
  • Rifiuti Giovinazzo
