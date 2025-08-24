Abbandono rifiuti. <span>Foto Nicola Miccione</span>
Abbandono rifiuti. Foto Nicola Miccione

Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene

Ancora bustoni di indifferenziato domestico nei pressi dei cestini

domenica 24 agosto 2025
Non si arresta la pessima pratica dell'abbandono dei rifiuti domestici indifferenziati nei pressi di un cestino portarifiuti all'incrocio tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli, nel cuore del borgo antico giovinazzese, a due passi da strutture ricettive.

Lo segnaliamo da tempo, ripetutamente, eppure non ci risultano essere stati individuati i responsabili. Sicuri di godere di una sorta di impunità perenne, residenti (perché è difficile sia il contrario) abbandonano bustoni con una certa nonchalance, ma non ci risultano essere stati colti sul fatto.

Ricordiamo che di recente, nel 2023, l'abbandono dei rifiuti è stato trasformato dal Governo da illecito amministrativo a reato penale per i cittadini comuni, punibile con multe da 1.000 a 10.000 euro (e raddoppiate per rifiuti pericolosi). Tante sono le difficoltà delle amministrazioni locali nella gestione della cosa pubblica, ne siamo certi, ma in questo caso con l'installazione di fototrappole il problema sarebbe risolvibile in poco tempo.
