Abbandono rifiuti. <span>Foto Nicola Miccione</span>
Abbandono rifiuti. Foto Nicola Miccione

Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini

Continua il nostro reportage sulle cattive abitudini dure a morire

mercoledì 3 settembre 2025
Continua l'abbandono di rifiuti nel borgo antico di Giovinazzo, uno dei più belli di Puglia sovente maltrattato da alcuni residenti.
Questa volta il nostro reportage ci porta tra piazza Costantinopoli e piazza Umberto I, cuore pulsante del passeggio di turisti e visitatori, a 5 metri dallo scrigno della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

Nella giornata di giovedì 28 agosto abbiamo fotografato l'ennesima busta di indifferenziato domestico abbandonata sul cestino che invece dovrebbe ospitare piccoli rifiuti (bottigliette, cartacce, pacchetti di sigarette, lattine ecc). Una fotografia dello stato mentale di alcuni residenti che non hanno capito o non vogliono capire dove si trovano, che tipo di strada ha intrapreso Giovinazzo da alcuni anni.
L'ipotesi più plausibile è che l'impunità perenne aiuti questi gesti, poiché lo scatto è stato effettuato alle primissime luci della sera, quindi non di certo dopo un abbandono notturno lontano da occhi indiscreti.
La domanda rivolta agli amministratori sorge spontanea: anche in questo caso non ci sono telecamere utilizzabili in zona?
  • Rifiuti Giovinazzo
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
3 settembre 2025 Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
3 settembre 2025 Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
Altri contenuti a tema
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi Abbandonati pneumatici, utensili, scarti edili
Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana Attualità Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana Anche Giovinazzo all'incontro col sindaco metropolitano Vito Leccese
Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene Ancora bustoni di indifferenziato domestico nei pressi dei cestini
Sversavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati Cronaca Sversavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati I militari della Guardia Costiera hanno sorpreso un uomo mentre lavava alcuni bidoni dei rifiuti direttamente in strada
«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina «Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina Degrado e inciviltà in Contrada Cafaro
19 Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Continua la "pessima abitudine". Bisogna intervenire con mano ferma
L'altro sabato sera a Ponente L'altro sabato sera a Ponente Rifiuti ed inciviltà senza controllo si ripetono ad ogni weekend
Ancora spazzatura all'angolo tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Ancora spazzatura all'angolo tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Una nuova segnalazione dei lettori
Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
2 settembre 2025 Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
2 settembre 2025 La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
2 settembre 2025 Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
2 settembre 2025 Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
2 settembre 2025 Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
1 settembre 2025 Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
1 settembre 2025 Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
"Giovinazzo Estate 2025 ", tutti gli eventi di settembre
1 settembre 2025 "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.