Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli

Continua la pessima abitudine di abbandonare rifiuti domestici nei pressi di un cestino portarifiutia due passi da piazza San Salvatore, nel cuore del borgo antico giovinazzese, in una zona frequentatissima anche da turisti stranieri che alloggiano in B&B ed hotel.La foto che vedete pubblicata è stata scattata nel pomeriggio di lunedì 4 agosto e testimonia come ci sianoNemmeno il fastidio di conferire negli appositi mastelli che vengono ritirati comodamente sotto casa. Non si tratta, in questo caso, di abbandono di rifiuti dopo bivacco, orario e contenuto non deporrebbero a favore di questa ipotesi. Pertanto, visto il contenuto, si tratta di rifiuto proveniente da un nucleo familiare.L'utilizzo di, per quanto costoso, potrebbe aiutare il Comune di Giovinazzo ad incastrare i trasgressori che sfregiano con il loro reiterato atteggiamento incivile la bellezza di luoghi che dovrebbero essere il salotto buono della città.Presto torneremo anche nelle periferie e nelle campagna per testimoniare altri scempi.