Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
Continua il nostro reportage a puntate sul continuo scempio in città e nell'agro
venerdì 5 settembre 2025iReport
Ancora abbandono di rifiuti davanti a cestini, ancora bustoni di indifferenziato domestico lasciati in bella mostra, "tanto non succede nulla".
Questa la mentalità di tanti giovinazzesi (inutile dire che siano pochi) che continuano a perpetrare gesti di inciviltà. Si tratta solitamente - secondo quanto siamo riusciti a ricostruire - o di anziani o di persone che non hanno compreso (avete letto bene!) come effettuare la raccolta porta a porta.
La foto che vi proponiamo oggi è stata scattata in II Traversa di via Daconto, tra il rione Sant'Agostino e l'Immacolata, a due passi dal cavalcaferrovia. Bustoni abbandonati come se nulla fosse, come se fosse il gesto più normale. Vigliacchi ed ignoranti.
Non essendo attive fototrappole appare difficile individuare i responsabili. Noi continueremo a martellare sul punto, sottolineando l'esigenza del rispetto delle regole. In passato l'amministrazione comunale è stata alacremente impegnata nel contrasto a questo fenomeno, con l'assessore Alfonso Arbore in primissima linea. Oggi appare tutto più blando e contro l'inciviltà c'è davvero solo una cosa da fare: sanzionare, colpire le tasche col massimo delle ammende. Chi si comporta in quel modo, generalmente ha uno scarsissimo senso civico e può capire la gravità del gesto solo se si vede colpito pecuniariamente. Altre strade non ce ne sono.
